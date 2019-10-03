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СМИ: более 300 россиян находятся в тюрьмах и СИЗО на Украине

Уточняется, что на 1 сентября 130 россиян удерживались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Более 300 граждан России находятся в следственных изоляторах, а также в местах лишения свободы на Украине. Об этом сообщило в четверг украинское бюро "Радио свобода" со ссылкой на официальный ответ Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

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"В ответе сообщается, что по состоянию на 1 сентября 130 россиян удерживались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний", - сказано в сообщении. Речь идет о гражданах РФ, против которых расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала в интервью Би-би-си, что в списки, которые были переданы уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения удерживаемых лиц, были включены 150 граждан Украины. 7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных по формуле "35 на 35".

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