Партия Порошенко требует от Зеленского созвать СНБО из-за признания "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала от нынешнего главы государства Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с решением Киева согласиться на реализацию "формулы Штайнмайера", предусматривающей предоставление особого статуса Донбассу. Об этом заявил в четверг на своей странице в Facebook Владимир Арьев, депутат Верховной рады из фракции партии "Европейская солидарность".

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия реализации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу [лиц] из офиса президента, как это было до сих пор", - написал Арьев. "Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы, чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину", - считает депутат Рады.

1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.