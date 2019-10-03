Дутерте призвал РПЦ направить миссионеров на Филиппины

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь могла бы направить своих представителей на Филиппины для расширения своего присутствия в стране. Об этом заявил в четверг филиппинский президент Родриго Дутерте, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Террористы говорят, что у них есть религия. Но религия не играет тут главную роль. Я хочу пригласить миссионеров Русской православной церкви приехать и, возможно, построить свой храм", - сказал он, пояснив, что православная вера могла бы помешать распространению идеологии террористов.