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XVI заседание клуба "Валдай"

Дутерте призвал РПЦ направить миссионеров на Филиппины

Филиппинский лидер заявил, что православная вера могла бы помешать распространению идеологии террористов

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь могла бы направить своих представителей на Филиппины для расширения своего присутствия в стране. Об этом заявил в четверг филиппинский президент Родриго Дутерте, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Террористы говорят, что у них есть религия. Но религия не играет тут главную роль. Я хочу пригласить миссионеров Русской православной церкви приехать и, возможно, построить свой храм", - сказал он, пояснив, что православная вера могла бы помешать распространению идеологии террористов.

Теги
ФилиппиныРоссияДутерте, РодригоXVI заседание клуба "Валдай"
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