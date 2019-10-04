Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку. Об этом сообщает в четверг газета Politico.

Издание отмечает, что поездка Перри на Украину в мае, когда он возглавлял делегацию США на инаугурации президента Владимира Зеленского, "втянула его в расследование дела в рамках импичмента". Вместе с тем ряд собеседников газеты утверждают, что грядущее кадровое изменение не связано с украинской тематикой. На место Перри прочат его первого заместителя Дэна Бруйетта.

Представитель Минэнерго в ответ на просьбу издания прокомментировать эту информацию заявил, что Перри "продолжает быть главой ведомства и гордится состоять в команде президента Дональда Трампа".

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.