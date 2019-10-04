NYT: дипломаты США готовили для Зеленского заявление о расследовании "дела Burisma"

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Два американских дипломата подготовили в августе проект заявления для президента Украины Владимира Зеленского о приверженности Киева проведению расследования в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По данным ее источников, речь идет о постоянном представителе США при ЕС Гордоне Сондлэнде и экс-спецпредставителе США по Украине Курте Волкере. Газета отмечает, что о проекте заявления знал один из ключевых помощников Зеленского, а также личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. При этом газета подчеркивает, что ее источникам точно не известно, ознакомился ли с проектом заявления сам украинский лидер.

The New York Times указывает, что в проекте заявления также "содержался призыв к украинскому правительству провести проверку относительно того, что Трамп и его союзники считают вмешательством украинцев в избирательный процесс 2016 года в Соединенных Штатах в пользу [экс-госсекретаря и соперника Трампа на выборах] Хиллари Клинтон".

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.