Трамп заявил, что правомочен запрашивать содействие других стран в расследовании коррупции

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право запрашивать содействие иностранных государств в расследовании случаев коррупции. Об этом он написал вечером в четверг в Twitter. Ранее глава Белого дома призвал Китай провести разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, что вызвало резкую критику демократов.

"Как президент США я имел и имею полное право, даже должен, расследовать случаи коррупции, - подчеркнул он. - В том числе запрашивать содействие других стран!"

По мнению спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в президентские выборы в США.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.

Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.