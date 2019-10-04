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Источник: СБ ООН после консультаций США и КНДР обсудит 8 октября запуск ракеты Пхеньяном

Франция, Германия и Великобритания запросили срочное обсуждение данной темы, сообщил источник

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял решение обсудить новый ракетный запуск Пхеньяна во вторник, 8 октября, после консультаций между представителями США и КНДР, запланированных на 5 октября. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в организации.

По его данным, Франция, Германия и Великобритания запросили срочное обсуждение данной темы. "Председатель принял решение обсудить данную тему не на этой неделе, а во вторник в формате закрытых консультаций", - сказал собеседник агентства.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3", однако точных данных о том, откуда она была запущена - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км. По оценкам ведомства, в случае запуска по обычной траектории такая ракета может преодолеть 2500 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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