Польский Президентский дворец "тщательно анализирует" предложение России о РСМД

ВАРШАВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды получила российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и анализирует его. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба польского Президентского дворца.

"Мы подтверждаем, что 23 сентября этого года президент Анджей Дуда получил письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором содержалось предложение о введении Россией и НАТО моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот документ тщательно анализируется и будет предметом консультаций, в том числе с союзниками", - информировали в пресс-службе.

25 сентября газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября подтвердил, что послание Путина направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организации".