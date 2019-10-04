Пентагон: шаги России и Китая в Латинской Америке противоречат долгосрочной стабильности

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Действия России, Китая и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе". С таким утверждением выступил в пятницу на встрече с журналистами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

Он напомнил, что новые доктрины обеспечения национальной обороны и безопасности США провозгласили возрождение конкуренции великих держав. Такими стратегическими конкурентами Вашингтон считает Москву и Пекин. Иран и КНДР при этом отнесены фактически к разряду потенциальных противников.

"Они там. Они присутствуют. И они работают над продвижением собственных национальных интересов такими способами, которые на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе...", - сказал про Россию, Китай и Иран в Латинской Америке адмирал Фоллер.

"Россия, я убежден, стремится при любой удобной возможности выставить США [в Латинской Америке] в невыгодном свете и сохранить свои традиционные альянсы...", - заявил военачальник. "Китай - торговый партнер номер один США, торговый партнер номер один Бразилии, торговый партнер номер один Южной Америки. Когда наша Стратегия национальной обороны обозначила конкуренцию с Китаем, это было совершенно правильно. Будущее земного шара зависит от того, выйдет или нет эта конкуренция из-под контроля. Однако сейчас в данном [то есть Западном] полушарии эта конкуренция остра. А в сферах ценностей... и влияния [на другие страны] она граничит с конфликтом", - отметил командующий САУТКОМ.

Он также в очередной раз выразил тревогу по поводу военно-технического сотрудничества России со странами Латинской Америки, прежде всего, Венесуэлой. Согласно сведениям, которые изложил Фоллер, поставки Москвой оружия и военной техники в регион измеряются "миллиардами долларов", а в Венесуэле присутствуют "сотни россиян" из числа обслуживающих эту технику специалистов. Кроме того, адмирал, не приводя никаких доказательств, называл порой этих специалистов "российскими наемниками".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать. Он подчеркивал, что "Российская Федерация имеет достаточно традиционные, достаточно развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой". Представитель Кремля констатировал, что "существуют контрактные обязательства Российской Федерации по ранее подписанным контрактам - на поставку [в Венесуэлу] специмущества".