Telegraph: Британия может наложить вето на проект бюджета ЕС в случае отсрочки Brexit

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании может саботировать работу руководящих органов ЕС в случае, если сообщество не согласится на предложенные Лондоном условия осуществления Brexit. Как сообщила в субботу вечером газета The Sunday Telegraph , двое членов британского кабмина подтвердили, что Соединенное Королевство изучает возможность того, чтобы наложить вето на проект бюджета Евросоюза, если дата выхода страны из состава ЕС будет вновь перенесена.

По словам источников издания, правительство премьер-министра Бориса Джонсона обсуждает "более агрессивную" тактику ведения переговоров с Брюсселем. В том случае если Евросоюз не согласится на предложенный ему компромисс, британская сторона помешать принятию семилетнего бюджета ЕС в марте 2020 года. Лондон также предложит ЕС кандидатуру закоренелого евроскептика на должность еврокомиссара от Великобритании. Как утверждается в статье, на эту роль в ближайшем окружении Джонсона прочат главу Партии Brexit Найджел Фаража, который будет создавать различные сложности для руководства Евросоюза.

В опубликованной в The Sunday Telegraph статье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли подчеркнул, что королевство пошло на большие уступки ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit, и рассчитывает на то, что Брюссель также согласится на компромисс, не пытаясь вместо этого усилить давление на Лондон.

"Евросоюзу и настроенным против Brexit британским парламентариям я скажу следующее: мы не отступим. Правительство никогда не предаст 17,4 млн человек, проголосовавших за выход из ЕС", - написал Баркли, добавив, что последние предложения Лондона являются ключом к взаимовыгодному сотрудничеству сторон в будущем.

В то же время премьер Джонсон, чью посвященную Brexit статью опубликовала газета Sunday Express, заявил о том, что британский парламент будет готов поддержать правительственный проект сделки с Брюсселем, если на нее согласятся в ЕС. "Я призываю наших европейских друзей воспользоваться возможностью, которую дает наше новое предложение. Сядьте с нами за стол переговоров, будучи готовыми к сотрудничеству и компромиссам", - написал глава правительства.

Новая отсрочка?

В среду Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном.

Если стороны не успеют прийти к согласию в течение полутора недель, остающихся до саммита ЕС в Брюсселе 16-17 октября, выход Великобритании из сообщества может оказаться вновь отложен. В начале сентября британский парламент принял закон, обязывающий Джонсона просить о переносе Brexit, если новую сделку с Евросоюзом заключить не получится. При этом ранее Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит об отсрочке.

Процесс Brexit

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.