Косовские сербы массово голосуют на досрочных парламентских выборах

БЕЛГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербское население северной части автономного сербского края Косово и Метохия массово голосует на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенной республике. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС заместитель председателя просербской партии "Сербский список" Игор Симич.

"Что касается информации, которую я получаю с места, выборы проходят наилучшим образом, без каких бы то ни было проблем. Все избирательные участки открылись вовремя. Граждане массово вышли на выборы, явка в настоящий момент проверяется, точные цифры будут озвучены немного позднее. Пока это вся информация, которую я могу сообщить", - заявил он.

Согласно данным ЦИК, из более чем 1,9 млн избирателей 117 808 зарегистрированы в 10 муниципалитетах с преобладанием сербского населения. В четырех сербских муниципалитетах на севере Косова зарегистрированы 58 187 избирателей.

Из 120 мест в парламенте самопровозглашенного Косова 100 распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. 10 из этих 20 депутатов выбирают сербы, четыре места зарезервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два - за турками, еще одно место - за горанцами.

Главной интригой предстоящих выборов является результат волеизъявления сербского меньшинства края. По результатам выборов 2017 года, партия "Сербский список" получила девять из 10 возможных мест в парламенте, в результате чего занявший тогда пост премьера Рамуш Харадинай вынужден был пойти на создание коалиции с сербскими депутатами ради формирования кабинета министров.

На этот раз против "Сербского списка" была развязана агрессивная кампания, сербский электорат партии старались разобщить, создавая подставные сербские политические движения. "С начала избирательной кампании Приштина через подкупленных сербов оказывает огромное давление на нас и наших сторонников. Приштина показала свое настоящее лицо, а международное сообщество молча смотрит на это грубейшее нарушение закона", - заявил лидер "Сербского списка" и градоначальник Косовска-Митровицы Горан Ракич. Согласно оценкам сербских экспертов, явка сербского меньшинства в Косове является определяющим фактором на стартовавших сегодня выборах.