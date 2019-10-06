В ЛНР сообщили об укреплении позиций ВСУ вблизи участка разведения сил у Золотого

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"Украинские силовики продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Так, по данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады полковника Артема Богомолова активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники. Данный факт подтверждают в своих отчетах наблюдатели ОБСЕ", - цитирует Осадчего Луганскинформцентр.

Также, по его словам, 2 октября в районе участка разведения сил и средств беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал три свежие траншеи украинских силовиков в населенном пункте Катериновка. Осадчий добавил, что военнослужащие ВСУ продолжают использовать беспилотники для отслеживания передвижения сотрудников СММ ОБСЕ "с целью своевременного реагирования и сокрытия запрещенного минскими договоренностями вооружения".

2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском, процесс начнется 7 октября. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

Соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных зонах безопасности на линии соприкосновения в Донбассе было достигнуто еще в 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Однако, лишь летом этого года удалось отвести войска в первом пункте.