{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

Еще более 6 тыс. пострадали

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан.

По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур.

С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.

Теги
Ирак
Кризис на Украине
В ДНР сообщили, что обстрел, под который попали журналисты "Известий", длился три часа
В ДНР отметили, что съемочные группы "Известий" и пресс-службы Народной милиции "были благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать"
Читать полностью