В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан.

По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур.

С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.