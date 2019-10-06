Экзитпол: движение "Самоопределение" лидирует на выборах в Косове

БЕЛГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове, набирая 28,1%. Таковы данные экзитпола телеканала RTK и приштинского института PIPOS, опубликованного в воскресенье.

На втором месте идет Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (27,9%), на третьем - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (25,8%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная получил 12,3%.

Согласно экзитполу издания Klan Kosova ("Клан Косова"), первое место делят "Самоопределение" и Демократический союз Косова, набирая по 30%. Демократическая партия Косова на втором месте с 22,28%. "Альянс за будущее Косова" совместно с Социал-демократической партией получает 10,58%. Социал-демократическая инициатива и Альянс за новое Косово получили вместе 4,41%. Остальные 16 партий общими силами набирают 2,2%.