Эрдоган и Трамп обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых они, в частности, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Об этом говорится в распространенном сообщении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров, помимо двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями касательно создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии", - отмечается в заявлении. Президент Турции также выразил американскому коллеге "беспокойство в связи с тем, что сторонам не удалось реализовать договоренности в вопросе создания зоны безопасности из-за [действий] американских военных чиновников". Эрдоган подчеркнул необходимость создания буферной зоны для "ликвидации террористической угрозы со стороны Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", а также для создания условий, пригодных для возвращения сирийских беженцев".

Кроме того, главы двух стран в ходе контактов согласились провести встречу в Вашингтоне в ноябре. "Лидеры договорились по приглашению президента США Дональда Трампа провести переговоры в Вашингтоне в следующем месяце", - говорится в сообщении канцелярии.

Готовность Анкары

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в телевизионном выступлении о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Турецкий лидер не исключил, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в самые ближайшие дни.

1 октября Эрдоган объявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата в переговорах с американской стороной.

Ранее общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что США и Турция достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу турецкой стороны, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

Командир курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии", Мазлум Кобани выступил категорически против переселения беженцев с турецкой территории в подконтрольные курдам районы. Кобани заявил в пятницу газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии и курды будут противодействовать этой "этнической чистке".