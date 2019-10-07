Оппозиционное "Самоопределение" побеждает на выборах в парламент непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы, прошедшие в воскресенье в самопровозглашенном Косове, существенно изменили ситуацию в крае. Победу на выборах одерживает ультраправое движение "Самоопределение" Альбина Курти, за ним следует умеренный Демократический союз Косова экс-премьера Исы Мустафы, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного образования.

Косово - территория с самым молодым населением в Европе. Более половины жителей - люди младше 35 лет. Большинство из них сформировались уже после одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году в условиях воинственной риторики руководства страны. Именно поэтому, отмечают наблюдатели, праворадикальные лозунги "Самоопределения" и его лидера Курти привлекли симпатии электората.

На 120 мест в парламенте претендовали четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. В общей сложности Центризбирком зарегистрировал 1 млн 938 тыс. 868 избирателей. Согласно "конституции" Косова, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств. Из 20 депутатов 10 представителей выбирали сербы, четыре места были резервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места - за бошняками, два места за турками и одно место за горанцами.

Партии уже заявили, что рассматривают возможность создать коалицию. Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи заняла лишь третье место и объявила о переходе в оппозицию.

Кроме того, Альбин Курти обладаем ореолом "жертвы", пострадавшей в борьбе албанцев с Сербией. За причастность к террористической деятельности и сепаратизм в 1999 году он был приговорен судом Югославии к 15 годам тюрьмы. Однако пришедшее на смену Слободану Милошевичу либеральное руководство Сербии освободило его из тюрьмы в 2001 году. Политик открыто выступает за создание "Великой Албании", то есть за воссоединение всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Северной Македонии, все Косово, часть территорий Южной Сербии, а также на половину Черногории.

Согласно данным ЦИК, после обработки 95,84% бюллетеней крайне правое движение "Самоопределение" лидирует с 25,81%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (25,07%), на третьем месте - Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (21,17%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная совместно с Социал-демократической партией набирает 11,65%.

Голосование сербского меньшинства

Одной из основных интриг выборов было голосование сербского меньшинства в непризнанном Косове. По результатам выборов 2017 года просербская партия "Сербский список" получила девять из 10 возможных мест в парламенте, в результате чего экс-премьер Рамуш Харадинай вынужден был пойти на создание коалиции с сербскими депутатами ради формирования кабмина.

Чтобы опасная ситуация не повторилась, против "Сербского списка" была развязана агрессивная кампания, сербский электорат партии старались "растворить", создавая подставные сербские политические движения. Кроме информационного давления, сербскому населению запретили голосовать по сербским документам. Такие действия, по мнению экспертов, грубейшим образом нарушали конституционное право выбора проживающих в крае сербов, так как многие из них отказываются оформлять документы непризнанного образования.

Тем не менее, несмотря на все притеснения, явка в сербских анклавах (49,7%) превысила показатели прошлых выборов 2017 года и средние показатели явки в албанских муниципалитетах. Сербское население поддержало партию "Сербский список", за которую по разным сербским муниципалитетам проголосовало от 90% до 98% избирателей. "Вопреки ужасному давлению "Сербский список" одержал самую значительную победу в своей истории. В Косовска-Митровице партия получила 98,07% голосов, во всех других населенных пунктах - свыше 90%", - заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич.

Таким образом, в новом созыве партия получит все 10 сербских депутатских мандатов в парламенте.

Диалог Белграда и Приштины

Победитель выборов Альбин Курти ранее заявил, что сразу же после того, как станет премьером, начнет диалог с сербами и отменит пошлины на сербские товары. Пошлины в размере 100% на все сербские и боснийские товары ввел Рамуш Харадинай в декабре 2018 года. Торговые ограничения стали препятствием для диалога Белграда и Приштины, который почти год был заморожен.

С другой стороны, Курти как представитель радикальных идей и человек, имеющий личные счеты с Сербией, будет не самым простым оппонентом Белграда.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на брифинге для российской прессы указал, что на предстоящих выборах "нельзя определить лучшего, а только худшего кандидата". "Любой, кто бы ни пришел к власти, если США надавят, согласится вести переговоры. Опять же, если США надавят, пошлины тоже будут отменены", - считает он. При этом, по его словам, никто из косовских кандидатов не нацелен на мирное урегулирование конфликта с Белградом, добиваясь от сербов лишь полного признания независимости.

Тем не менее президент Сербии Александар Вучич в ходе экстренной конференции заявил, что готов вести диалог "с любыми официальными албанскими представителями". "Я ожидаю, что когда поступят голоса из-за рубежа, то [крайне правое движение Косова] "Самоопределение" победит. Думаю, что нам предстоят нелегкие переговоры", - сказал он.