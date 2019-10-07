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Президент Молдавии поздравил Путина с днем рождения

Отношения РФ и Молдавии будут развиваться на благо обоих государств и народов, отметил Игорь Додон

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием, пожелав ему крепкого здоровья и "новых достижений во имя России".

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Соответствующее сообщение глава республики опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене. Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов", - написал президент Молдавии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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