Президент Молдавии поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием, пожелав ему крепкого здоровья и "новых достижений во имя России".

Соответствующее сообщение глава республики опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене. Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов", - написал президент Молдавии.