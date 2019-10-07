Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы во Франции остается высоким. Об этом заявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер в интервью радиостанции France Inter.

"Сегодня угроза терроризма остается во Франции на высоком, крайне высоком уровне", - сказал Кастанер.

Он отметил, что "с 2013 года 59 терактов были предотвращены, три - с начала этого года". "Практически каждый день происходят задержания в рамках расследований дел, связанных с радикализацией", - сообщил министр.

3 октября в здании парижской префектуры полиции 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Самого нападавшего застрелил один из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в разведуправлении парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

5 октября прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом, заявил, что "нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов".