ДНР передала ОБСЕ информацию о начале устранения нарушений по отводу сил в Петровском

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) передало ОБСЕ информацию о начале процесса устранения нарушений на участке разведения сил и средств в Петровском. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в СЦКК.

"Сегодня в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон по реализации рамочного решения и согласованным планом-графиком, руководителем представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе была передана Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств Народной милиции ДНР на участке разведения №3 в районе населенного пункта Петровское", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В представительстве добавили, что украинская сторона также должна передать аналогичное уведомление в адрес СММ ОБСЕ, после чего стороны должны подтвердить свою готовность к отводу сил и средств. "Позднее, 9 октября, после запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу, синхронно и зеркально начнется процесс по устранению нарушений - отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участка разведения, который будет осуществляться в течение трех дней", - сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны приступить к разведению сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Требование создать на этих участках зоны безопасности и выполнить, наконец, таким образом, договоренности, подписанные еще в 2016 году, является обязательным условием проведения нового саммита "нормандской четверки". Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера". Однако в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом в назначенный срок не начнется, поскольку не прошло семь дней с момента последнего обстрела в этом районе.