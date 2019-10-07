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Нетаньяху назвал телефонные переговоры с Путиным важными для безопасности Израиля

Израиль "окружают серьезные вызовы", и он успешно ведет сотрудничество и координацию с Россией, отметил премьер-министр страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал важным для безопасности Израиля состоявшийся в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"У меня был важный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько недель назад по вопросам, важным для безопасности Государства Израиль, и этот разговор также важен для безопасности Государства Израиль", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Нас [Израиль] окружают серьезные вызовы, и мы успешно ведем сотрудничество и координацию с Россией, это исключительно важно для нас, и мы будем продолжать это делать", - добавил глава израильского правительства.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ранее в понедельник Нетаньяху лично поздравил российского лидера по телефону с днем рождения.

Глава российского государства и руководитель израильского кабмина встречались 12 сентября в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей". Тогда переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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