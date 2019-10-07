Источник: практический отвод войск из Золотого и Петровского должен начаться 9 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Практический отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское должен начаться 9 октября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к минскому переговорному процессу.

"Сегодня начали реализовываться достигнутые 1 октября договоренности по разведению, которые должны вступить в практическую фазу 9 октября", - сказал он.

На состоявшемся на прошлой неделе во вторник в Минске очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины была достигнута договоренность о разведении сил и средств на двух оставшихся из ранее согласованных участков. Как сообщил после той встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, процесс должен был начаться 7 октября.

Однако в понедельник утром министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начнут отвод до тех пор, пока не пройдет семь дней с момента последнего обстрела в этом районе, который, по его словам, имел место несколько дней назад.

Ближе к вечеру командование ВСУ выступило с заявлением о том, что разведение сил сторон конфликта, которое должно было состояться в понедельник, перенесено на среду, 9 октября.