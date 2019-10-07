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Кризис в Сирии

Пентагон не одобряет операцию Турции в Сирии

Вооруженные силы США не поддержат ее, говорится в заявлении представителя ведомства

ТАСС, 7 октября. Министерство обороны США в понедельник заявило, что не поддерживает планируемую Турцией операцию на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Министерство обороны ясно сказало Турции - как сделал и президент - что мы не одобряем операцию Турции на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут участвовать в любой подобной операции", - говорится в заявлении представителя ведомства Джонатана Хоффмана, которое цитирует Reuters.

7 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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