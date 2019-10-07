В ООН выразили озабоченность невыдачей виз российским делегатам

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН озабочен случаями невыдачи виз представителям России, планировавшим принять участие в работе комитетов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы испытываем озабоченность по поводу вопроса о визах, поднятого Российской Федерацией, - отметил он. - Мы в секретариате ООН поддерживаем контакты по этому вопросу с принимающей стороной". Хак добавил, что "такая позиция по этому вопросу уже высказывалась ранее".

США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.