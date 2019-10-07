Пелоси назвала безрассудным решение Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник назвала безрассудным и вызывающим беспокойство решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии.

"Решение президента вывести американские силы из Северной Сирии является очень тревожным развитием событий, оно предает наших курдских союзников - важных партнеров в нашей миссии по уничтожению ИГ (группировки "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Что бы ни говорил президент, ИГ все еще представляет серьезную угрозу. Это безрассудное, неправильное решение подрывает усилия наших смелых военнослужащих и союзников, направленные на то, чтобы положить конец тирании ИГ", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Спикер призвала Трампа пересмотреть это "опасное решение". "В очередной раз президент Трамп покидает союзника в глупой попытке успокоить авторитарного правителя. <...> Это решение представляет ужасную угрозу для региональной безопасности и стабильности и посылает Ирану и России, а также нашим союзникам опасный сигнал о том, что США больше не являются надежным партнером [для тех, кого поддерживали в сирийском конфликте]", - подчеркнула Пелоси.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее сообщило, что к настоящему моменту США вывели из этого района лишь небольшое число военных - менее двух десятков человек. "Помимо этого, никаких изменений в нашей [военной] организации на северо-востоке [Сирии] нет. Мы пересматриваем нашу военную позицию там", - приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства.