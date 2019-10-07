Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Британский сторожевой корабль HMS Mersey сопроводил группу из трех кораблей ВМФ России, следовавших вдоль берегов Соединенного Королевства, к проливу Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой британских ВМС.

"HMS Mercey вышел навстречу [российскому сторожевому кораблю] "Ярослав Мудрый", а также сопровождавшим его танкеру "Ельня" и буксиру "Виктор Конецкий" в субботу, когда три корабля вошли в зону интересов Соединенного Королевства, и следовал за ними, когда они продолжили свой путь через Па-де-Кале к Ла-Маншу. Британский корабль должен завершить свою миссию сегодня, когда российские корабли покинут британские воды", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила о том, что отряд из трех российских кораблей, следующих в Индийский океан, завершил прохождение пролива Ла-Манш. "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" в декабре будут принимать участие в российско-индийских учениях "Индра-2019". Во время перехода боевые расчеты "Ярослава Мудрого" выполнили поиск и обнаружение подводных лодок условного противника в рамках учений по организации противолодочной обороны в районах Атлантики.