В США заявили, что уход военных с северо-востока Сирии не означает начала вывод войск

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Уход американских военных из зоны турецкой операции на северо-востоке Сирии не означает, что США начали вывод своих войск из этой страны. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Вывод от 50 до 100 американских военных <...> не является началом официального вывода [войск] из Сирии", - сказал он. По его словам, в Вашингтоне стремятся к скорейшему возвращению американских военных на родину, однако "сейчас не время для подобных действий". Он пояснил, что американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы. "Сейчас мы перемещаем 50 военных в пределах Сирии", - сказал представитель администрации.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает операцию Турции.

Руководство Пентагона и других ключевых ведомств администрации США было заблаговременно проинформировано о решении президента Дональда Трампа вывести американские войска из зоны операции Турции на северо-востоке Турции. Так представитель администрации прокомментировал данные американской печати о том, что решение об передислокации сил США на северо-востоке Сирии стало сюрпризом для Пентагона.

"Понятия не имею, кто был застигнут врасплох в Пентагоне. Меня удивляет, что кто-то может сказать нечто подобное, поскольку данный вопрос обсуждался руководством здесь, в Белом доме, а также в Госдепартаменте США и Пентагоне. Поэтому я не понимаю, как кто-то мог быть застигнут врасплох", - заявил ведущий брифинга.