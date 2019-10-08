Китай приветствовал концепцию России о коллективной безопасности в Персидском заливе

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китай приветствует российскую инициативу по созданию организации коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне необходимо уточнить эту информацию, но я могу дать принципиальный ответ. Ситуация в заливе является крайне сложной, и Китай пристально следит за ней. Мир и стабильность в регионе отвечает интересам всех сторон", - указал он.

"Мы приветствуем все меры и предложения, которые положительно скажутся на мире и стабильности в регионе, а также намерены поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - подчеркнул дипломат.

3 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", предложил создать организацию с участием РФ, США, Китая, Индии, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе.