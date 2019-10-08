В НАТО не заинтересованы в создании организации по безопасности в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. НАТО не получала от России предложений создать организацию по безопасности в Персидском заливе, альянс считает для себя достаточными существующие механизмы сотрудничества с рядом государств региона. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе НАТО, комментируя идею президента России по созданию международной организации по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе, которая бы гарантировала стабильность в этом регионе.

"Мы не получали от России никаких подобных предложений", - отметили в штаб-квартире альянса. Там подчеркнули, что НАТО "поддерживает долгосрочные отношения партнерства, политического диалога и практического сотрудничества с рядом государств региона в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству [СИС, запущена на саммите НАТО в Стамбуле в 2004 году]".

"НАТО и ее партнеры в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству сталкиваются со сходными вызовами и угрозами. Эта инициатива служит фундаментом для сотрудничества альянса с Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Объединенными арабскими эмиратами. Региональный центр Стамбульской инициативы по сотрудничеству НАТО дает нам все возможности улучшать сотрудничество с нашими региональными партнерами", - сообщили в пресс-службе НАТО.

Избирательное сотрудничество

В Стамбульскую инициативу по сотрудничеству НАТО входят Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЭ. В нее не вошли Саудовская Аравия и Оман, однако они активно сотрудничают с НАТО за пределами этой программы. В то же время ключевая страна Персидского залива и главный оппонент США и Саудовской Аравии в регионе - Иран, всегда была и остается исключена из любых инициатив НАТО по сотрудничеству в этой части мира.

СИС направлена на предоставление арабским союзникам НАТО возможностей совместно тренировать вооруженные силы, обмениваться информацией и получать консультации по развитию вооруженных сил, участвовать в учениях и операциях НАТО. В частности, государства СИС принимали участие в войне НАТО против Ливии в 2011 году.

Одной из заявленных целей Стамбульской инициативы является противодействие распространению в регионе оружия массового уничтожения. Под предлогом борьбы с бактериологическим оружием США вторглись в Ирак в марте 2003 года, однако впоследствии были вынуждены признать, что ничего там не нашли. Инсценировки применения химического оружия также использовались в Сирии, чтобы спровоцировать масштабную интервенцию Запада.

Предложение России

3 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что РФ предлагает создать организацию с участием России, Китая, США, государств ЕС и других стран для решения проблем безопасности в Персидском заливе.

В июле МИД РФ представил российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач.

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