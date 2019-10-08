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Кризис в Сирии

Власти Иракского Курдистана призвали Россию помочь курдам в Сирии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани, в результате которой стороны договорились продолжить дальнейшие контакты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Демократической партии Курдистана Масуд Барзани Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Демократической партии Курдистана Масуд Барзани
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Власти Курдского автономного района (КАР) Ирака обратились к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой обеспечить безопасность курдов в Сирии. Об этом во вторник сообщает курдское новостное агентство Rudaw со ссылкой на заявление администрации главы Демократической партии Курдистана и бывшего президента автономии Масуда Барзани.

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"Лидер партии выразил российскому министру иностранных дел обеспокоенность будущим сирийских курдов и попросил Россию сыграть роль для недопущения страданий этого народа в Сирии", - говорится в заявлении.

В понедельник Лавров провел встречу с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани, в результате которой стороны договорились продолжить дальнейшие контакты. Масуд Барзани - сын курдского национального героя Мустафы Барзани, отец премьер-министра КАР Ирака Масрура Барзани и президента Нечирвана Барзани.

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ИракСирияРоссияКризис в Сирии
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