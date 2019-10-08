CМИ: Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что сделка по Brexit возможна лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС, отвергнув таким образом новый план Лондона по Brexit. Об этом сообщила во вторник в своем Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

В ином случае, по оценке Меркель, сделка "практически маловероятна", пишет обозреватель Би-би-си.

Она цитирует представителя Даунинг-стрит, заявившего, что "переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания проделала большой путь". По словам того же источника, Джонсон в ответ сказал Меркель, что подобное требование Берлина делает достижение сделки "по сути невозможным".

Намерение ЕС оставить Северную Ирландию в единой таможенной зоне ЕС, если информация Би-би-си подтвердится, полностью противоречит представленному на прошлой неделе Джонсоном новому плану по Brexit. Предложения британского премьера представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно же предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.