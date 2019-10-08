Президент Азербайджана подписал распоряжение о назначении Али Асадова премьер-министром

БАКУ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром Азербайджана. Соответствующее распоряжение главы государства размещено во вторник на его официальном сайте.

"Назначить Али Идаят оглы Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.

Документ вступает в силу с 8 октября.

Ранее Милли меджлис (парламент) Азербайджана по представлению президента дал согласие на назначение Асадова главой правительства.

62-летний Асадов сменил на посту премьера Новруза Мамедова, который занимал должность главы кабмина с апреля 2018 года и ушел в отставку по собственному желанию.

Али Асадов в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Работал в институте экономики Академии наук Азербайджана. С 1998 года являлся помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам. Избирался депутатом парламента республики в 1995-2000 годах.