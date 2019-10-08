Трамп выступил против участия постпреда США при ЕС на слушаниях по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы американский постпред при ЕС Гордон Сондланд участвовал в слушаниях в рамках процедуры импичмента хозяина Белого дома. Об этом Трамп сообщил во вторник в Twitter.

Трамп отметил, что поручил бы Сондланду ответить на вопросы законодателей в Палате представителей Конгресса США, если бы его политические оппоненты не "скомпрометировали себя в полной мере" и не собирались бы устроить "пародию на суд".

По словам Трампа, демократы стремятся скрыть "правду от общественности".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сондланд через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что не придет на запланированные на вторник слушания в Палате представителей. В письме юриста уточняется, что Сондланд был готов к встрече, но получил соответствующее указание от своего руководства в Госдепартаменте США.

Телеканал Fox News сообщил, что председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф намерен направить Сондланду судебную повестку с требованием дать показания.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Согласно одной из версий, к этому мог иметь отношение и Сондланд.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.