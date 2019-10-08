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Кризис на Украине

На Украине в бюджете-2020 предусмотрели беспрецедентно большую сумму на оборону

Ожидается, что главный финансовый документ рассмотрят в Верховной раде до 18 октября

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Украины в бюджете на следующий год заложило 136 млрд гривен (около $5,4 млрд) на нужды Министерства обороны страны, что составляет 3% от ВВП. Об этом во вторник на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"136 млрд [гривен] - <...> это 3% [от ВВП страны] непосредственно на Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы непосредственно на оборону", - заявила она.

В целом, напомнила Маркарова, на безопасность и оборону в бюджете Украины на 2020 год заложено 245,8 млрд гривен (около $9,8 млрд), что составляет 5,4% от ВВП. Ранее министр отметила, что ожидается, что в 2020 году финансирование этой сферы увеличится на 23 млрд гривен (более $935 млн) по сравнению с 2019 годом. Маркарова пояснила, что увеличение бюджетных средств на оборону и безопасность связано с ростом расходов на оплату труда и денежное обеспечение.

В бюджете на 2019 год на Министерство обороны было заложено 86 млрд гривен, что на 25% больше, чем в было в бюджете на 2018 год.

Проект госбюджета Украины на 2020 год рассчитан исходя из следующих прогнозных показателей: рост ВВП 3,3%, инфляция 6%, совокупный госдолг страны на уровне 54,1% от ВВП. Ожидается, что до 15 октября профильный комитет парламента подготовит выводы и предложения по главному финансовому документу страны, а до 18 октября госбюджет будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеМаркарова, Оксана Сергеевна
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