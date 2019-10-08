Организация американских государств осудила насилие во время протестов в Эквадоре

ТАСС, 8 октября. Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие во время протестных акций в Эквадоре и призвала стороны конфликта к диалогу.

"Генеральный секретариат ОАГ решительно осуждает акты насилия, совершенные в последние дни в Кито, и призывает к диалогу, чтобы политические и социальные субъекты решили свои разногласия мирным путем и с максимальным уважением к демократическому правопорядку", - отмечается в заявлении ОАГ, опубликованном во вторник на ее сайте.

Организация также подчеркнула, что "похищение полицейских и военнослужащих, а также уничтожение и разграбление" частной и государственной собственности, "нападение на машины пожарной службы и скорой помощи абсолютно недопустимы".