Ситуация с невыдачей виз будет обсуждаться с генсеком ООН

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Первого комитета 74-й сессии ГА ООН постпред Боливии при ООН Сача Серхио Льорентти Солис намерен обратиться к председателю сессии ГА ООН и к генеральному секретарю ООН по вопросу о невыдаче виз ряду членов делегаций и считает этот вопрос очень важным. Об этом он сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Сначала мы обратимся к председателю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а затем и к генеральному секретарю ООН, - отметил он. - Мы постараемся сделать это по возможности уже сегодня. Это очень важный вопрос".

"Думаю, что это вопрос не только для России, - продолжил дипломат. - Это вопрос для всех заинтересованных делегаций и для всего комитета. Если любая делегация - все равно какая - получает меньшие возможности для работы, то этот вопрос выходит за рамки одного комитета". "Мы сделаем все возможное для того, чтобы решить проблему", - добавил он.

Ранее во вторник по его предложению работа комитета, занимающегося вопросами разоружения, была приостановлена до четверга, 10 октября, когда, по мнению председателя комитета, можно будет начать "общую дискуссию".

Ранее стало известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций. В связи с этой ситуацией на заседании комитета заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.