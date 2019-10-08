Семь стран Латинской Америки выразили поддержку президенту Эквадора

БОГОТА, 8 октября. /ТАСС/. Правительства семи стран Латинской Америки выразили свою поддержку действиям президента Эквадора Ленина Морено в связи с продолжающимися акциями протеста в стране. Соответствующее заявление во вторник распространил МИД Колумбии.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Колумбии, Парагвая, Перу и Сальвадора решительно осуждают попытки дестабилизировать конституционный, законный, демократический режим [в Эквадоре] и выражают свою решительную поддержку действиям, предпринятым президентом [Эквадора] Ленином Морено для восстановления мира, государственности и порядка с помощью инструментов, предоставленных конституцией и законом", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, отмечается, что страны осуждают "любые действия, направленные на дестабилизацию демократических режимов со стороны администрации [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро". Накануне Морено обвинил экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа и главу Венесуэлы Николаса Мадуро в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.