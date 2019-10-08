Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на северо-востоке Сирии

Сведений о убитых и раненых среди курдских бойцов не поступало, отмечает Al Arabiya

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла во вторник огонь по позициям курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), в пограничном районе Рас-эль-Айн. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, сведений о убитых и раненых среди курдских бойцов не поступало.

В понедельник были обстреляны оборонительные рубежи курдов в окрестностях города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.

В тот же день турецкие ВВС атаковали штаб СДС в районе Телль-Тавиль в окрестностях города Эль-Маликия (провинция Хасеке). Авиаудары были нанесены также по пограничной местности между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Симальке, где в результате были разрушены два моста.

В Дамаске действия турецкое авиации и артиллерии на совместной границе расценили как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, во вторник турецкое командование перебросило к границе с Сирией армейские подкрепления и бронетехнику. Концентрация войск в пограничной местности происходит на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Sky: Джонсон отчитался в мэрии Лондона о своих отношениях с предпринимательницей из США
О том, какая информация содержится в ответе британского премьера, телеканал не сообщает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС