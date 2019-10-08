СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на северо-востоке Сирии

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла во вторник огонь по позициям курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), в пограничном районе Рас-эль-Айн. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, сведений о убитых и раненых среди курдских бойцов не поступало.

В понедельник были обстреляны оборонительные рубежи курдов в окрестностях города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.

В тот же день турецкие ВВС атаковали штаб СДС в районе Телль-Тавиль в окрестностях города Эль-Маликия (провинция Хасеке). Авиаудары были нанесены также по пограничной местности между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Симальке, где в результате были разрушены два моста.

В Дамаске действия турецкое авиации и артиллерии на совместной границе расценили как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, во вторник турецкое командование перебросило к границе с Сирией армейские подкрепления и бронетехнику. Концентрация войск в пограничной местности происходит на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими.