Конгрессмен-республиканец обвинил Пелоси в игнорировании процедур прошлых импичментов

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) обвинил спикера нижней палаты Нэнси Пелоси в сознательном игнорировании процедур предыдущих импичментов. По его мнению, спешка демократов с расследованием дела о намерении отправить в отставку действующего главу Белого дома Дональда Трампа свидетельствует о пристрастности и опрометчивости процесса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении законодателя.

"[Председатель спецкомитета по разведке] Адам Шифф и спикер Пелоси намеренно пытаются проигнорировать правила импичмента, отказав республиканцам в праве на двухпартийное расследование, как это было в случае с [президентами] Ричардом Никсоном и Биллом Клинтоном, когда официальное расследование было утверждено голосованием, - обратил внимание Маккол. - Сегодня демократы отказывают членам Палаты в возможности проголосовать".

"Спешка с импичментом вселяет уверенность, что в процессе не будет беспристрастности, это опрометчиво, когда до [президентских] выборов остается 13 месяцев", - подчеркнул он. Старший республиканец комитета выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Госдепартамента в прояснении фактов, но "демократы должны начать законное расследование на основе прецедентов и правил палаты".

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в ноябре 2020 года.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены путем голосования определяют, будет ли вопрос передан на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его одобрения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели от Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсона и Клинтона верхняя палата Конгресса оправдала, а Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.