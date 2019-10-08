Рауль Хаджимба вступит в должность президента Абхазии

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Избранный на второй срок на пост президента Абхазии Рауль Хаджимба в среду официально вступит в должность. Инаугурация пройдет на фоне обжалования итогов голосования проигравшим выборы оппозиционером Алхасом Квицинией.

"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдет в среду в актовом зале Кабинета министров республики с участием многочисленных гостей из Российской Федерации, Южной Осетии, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, Нагорного Карабаха, послов стран, признавших независимость Абхазии, и других", - сообщил ТАСС сотрудник администрации президента, отметив, что также на церемонии будут присутствовать представители всех городов и районов республики, партий, общественных и религиозных организаций.

Согласно окончательным данным Центризбиркома Абхазии, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39 тыс. 793), руководитель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Квициния - 46,17% (38 тыс. 766). Против всех подано 3155 голосов. Вице-президентом Абхазии избран Аслан Барциц, ранее руководивший экспертным управлением администрации президента.

Церемония инаугурации начнется в 12:00 мск. Избранный президент дает клятву на абхазском языке, ему передают атрибуты президентской власти - штандарт и печать с изображением государственного герба Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия". Также вручают шашку и национальный абхазский посох (алабаща): шашка символизирует роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии, посох - мудрость и выдержку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, милиция не будет переходить на усиленный режим. "Будут предприняты самые стандартные меры обеспечения общественного порядка, как и во время любых других массовых мероприятий. Никаких усиленных мер", - отметил сотрудник пресс-службы.

Обжалование итогов выборов

Квициния оспаривает результаты выборов. По мнению оппозиционера, в соответствии со ст. 19 закона "О выборах президента Абхазии", Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". После того, как Верховный суд 20 сентября отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов, оппозиционер подал 7 октября жалобу на решение суда первой инстанции в кассационную коллегию судей. Одновременно с кассационной жалобой он подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность Хаджимбы.

Как поясняли в ЦИК, избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.

По информации, полученной ТАСС в Верховном суде во вторник, кассационная жалоба находится в суде первой инстанции, ее копии будут направлены другим участникам дела, и в течение 20 дней дело вместе с жалобой будет передано в кассационную инстанцию, где ее рассмотрит другой состав судей, состоящий из трех человек. Что касается ходатайства о приостановлении инаугурации, оно должно быть рассмотрено судом кассационной инстанции ориентировочно 22 октября после передачи судом первой инстанции.

Отставка правительства

Согласно законодательству, "не позднее дня, следующего за днем вступления в должность" вновь избранный президент Абхазии проводит заседание кабинета министров, где принимается коллегиально заявление о сложении правительством своих полномочий. Заявление подписывает премьер-министр. Президент принимает отставку правительства и поручает исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Вопрос о персональном составе правительства Абхазии решается президентом после назначения премьер-министра, который представляет главе государства предложения по составу.

По Конституции Абхазии вице-президент страны выполняет отдельные поручения президента, замещает его в случае отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. В случае отстранения президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия они переходят к вице-президенту.

Избранный президент

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели Абхазской АССР (ныне - город Ткварчал, Республика Абхазия). Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов возглавлял службу военной разведки и контрразведки Восточного фронта.

В разные годы занимал должности начальника отдела Службы госбезопасности Абхазии, начальника отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии. В 1999-2001 годах был первым вице-премьером, председателем Службы госбезопасности, в 2002-2003 годах - первым вице-премьером, министром обороны. С апреля 2003 года по октябрь 2004 года являлся премьер-министром.

Трижды - в 2004, 2009 и 2011 годах - баллотировался на пост президента республики. В 2005 году занял должность вице-президента, оставался на посту до мая 2009 года.

С 12 мая 2010 года по 25 сентября 2014 года Хаджимба - лидер партии "Форум народного единства Абхазии". С 2012 по 2014 год был депутатом парламента и в мае стал одним из лидеров оппозиции, которая добилась отставки президента Александра Анкваба 1 июня 2014 года.

В ходе внеочередных президентских выборов 24 августа 2014 года Хаджимба был избран президентом Абхазии, набрав 50,60% голосов.