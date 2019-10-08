Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рауль Хаджимба вступит в должность президента Абхазии

Согласно данным ЦИК Абхазии, Хаджимба набрал во втором туре президентских выборов 47,39% голосов избирателей

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Избранный на второй срок на пост президента Абхазии Рауль Хаджимба в среду официально вступит в должность. Инаугурация пройдет на фоне обжалования итогов голосования проигравшим выборы оппозиционером Алхасом Квицинией.

"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдет в среду в актовом зале Кабинета министров республики с участием многочисленных гостей из Российской Федерации, Южной Осетии, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, Нагорного Карабаха, послов стран, признавших независимость Абхазии, и других", - сообщил ТАСС сотрудник администрации президента, отметив, что также на церемонии будут присутствовать представители всех городов и районов республики, партий, общественных и религиозных организаций.

Согласно окончательным данным Центризбиркома Абхазии, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39 тыс. 793), руководитель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Квициния - 46,17% (38 тыс. 766). Против всех подано 3155 голосов. Вице-президентом Абхазии избран Аслан Барциц, ранее руководивший экспертным управлением администрации президента.

Церемония инаугурации начнется в 12:00 мск. Избранный президент дает клятву на абхазском языке, ему передают атрибуты президентской власти - штандарт и печать с изображением государственного герба Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия". Также вручают шашку и национальный абхазский посох (алабаща): шашка символизирует роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии, посох - мудрость и выдержку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, милиция не будет переходить на усиленный режим. "Будут предприняты самые стандартные меры обеспечения общественного порядка, как и во время любых других массовых мероприятий. Никаких усиленных мер", - отметил сотрудник пресс-службы.

Обжалование итогов выборов

Квициния оспаривает результаты выборов. По мнению оппозиционера, в соответствии со ст. 19 закона "О выборах президента Абхазии", Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". После того, как Верховный суд 20 сентября отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов, оппозиционер подал 7 октября жалобу на решение суда первой инстанции в кассационную коллегию судей. Одновременно с кассационной жалобой он подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность Хаджимбы.

Как поясняли в ЦИК, избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.

По информации, полученной ТАСС в Верховном суде во вторник, кассационная жалоба находится в суде первой инстанции, ее копии будут направлены другим участникам дела, и в течение 20 дней дело вместе с жалобой будет передано в кассационную инстанцию, где ее рассмотрит другой состав судей, состоящий из трех человек. Что касается ходатайства о приостановлении инаугурации, оно должно быть рассмотрено судом кассационной инстанции ориентировочно 22 октября после передачи судом первой инстанции.

Отставка правительства

Согласно законодательству, "не позднее дня, следующего за днем вступления в должность" вновь избранный президент Абхазии проводит заседание кабинета министров, где принимается коллегиально заявление о сложении правительством своих полномочий. Заявление подписывает премьер-министр. Президент принимает отставку правительства и поручает исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Вопрос о персональном составе правительства Абхазии решается президентом после назначения премьер-министра, который представляет главе государства предложения по составу.

По Конституции Абхазии вице-президент страны выполняет отдельные поручения президента, замещает его в случае отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. В случае отстранения президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия они переходят к вице-президенту.

Избранный президент

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели Абхазской АССР (ныне - город Ткварчал, Республика Абхазия). Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов возглавлял службу военной разведки и контрразведки Восточного фронта.

В разные годы занимал должности начальника отдела Службы госбезопасности Абхазии, начальника отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии. В 1999-2001 годах был первым вице-премьером, председателем Службы госбезопасности, в 2002-2003 годах - первым вице-премьером, министром обороны. С апреля 2003 года по октябрь 2004 года являлся премьер-министром.

Трижды - в 2004, 2009 и 2011 годах - баллотировался на пост президента республики. В 2005 году занял должность вице-президента, оставался на посту до мая 2009 года.

С 12 мая 2010 года по 25 сентября 2014 года Хаджимба - лидер партии "Форум народного единства Абхазии". С 2012 по 2014 год был депутатом парламента и в мае стал одним из лидеров оппозиции, которая добилась отставки президента Александра Анкваба 1 июня 2014 года.

В ходе внеочередных президентских выборов 24 августа 2014 года Хаджимба был избран президентом Абхазии, набрав 50,60% голосов.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Белый дом уведомил демократов, что не будет сотрудничать с ними по импичменту Трампа
В направленном демократам письме подчеркивается, что в их расследовании "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС