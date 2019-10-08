В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое накануне разведения сил

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) накануне разведения сил и средств. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Несмотря на стремление президента Украины Владимира Зеленского решить вооруженный конфликт в Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 "Золотое", начало которого запланировано на 9 октября", - сказал Осадчий.

Он добавил, что с целью срыва разведения сил "украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, находящихся в зоне разведения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия".

По данным Осадчего, для обстрела украинские силовики применили вооружение БМП и стрелковое оружие, по населенному пункту Золотое было выпущено 10 боеприпасов.

"Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в Золотое-4 <...> Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе и выполнить мероприятия по разведению сил и средств. Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации противника", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР

2 октября на встрече в Минске участникам контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных зонах безопасности на линии соприкосновения в Донбассе было достигнуто еще в 2016 году. Такие участки должны были появиться в районе населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое. Однако лишь летом этого года удалось отвести войска в первом пункте.