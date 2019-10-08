Демократы США направили письмо Помпео и Эсперу по поводу Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу. Послание соответствующего содержания было направлено во вторник Помпео и Эсперу сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом.

Первые двое являются старшими демократами (заместителями председателей) комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената. Энгел и Смит возглавляют аналогичные комитеты Палаты представителей.

"Мы понимаем, что администрация [США] рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и призываем вас не поступать таким образом", - говорится в документе. Его текст был обнародован аппаратами четырех упомянутых законодателей.