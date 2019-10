Эксперт: скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским больше всего "бьет" по Байдену

"Миллионы долларов были заработаны семьей Байденов на Украине и в Китае. А вполне возможно, что это не единственные страны, где это происходило", - добавил он.

По мнению политолога, "в этом плане главным выигрывающим лицом является, конечно, Элизабет Уоррен". Сенатор от штата Массачусетс, также претендующая на выдвижение кандидатом от демократов на пост президента США, в последние дни догнала Байдена по популярности. "Ее позиции значительно усиливаются, особенно учитывая, что [cенатор от штата Вермонт Берни] Сандерс теряет поддержку и при этом у него возникли серьезные проблемы со здоровьем", - добавил политолог.

Как подчеркнул Коробков, при текущем положении вещей победа Байдена над Трампом на выборах практически исключена. "Представить себе, что Байден смог бы вести полемику на равных с Трампом - это просто несерьезно, - отметил эксперт. - Байден не может эффективно защищаться даже в щадящей атмосфере демократических праймериз, где он подается как центральная фигура, как звезда".

Эксперт констатировал, что Уоррен и Сандерс, придерживающиеся левых взглядов, "перепугают американский средний класс до смерти" и являются "фигурами абсолютно безнадежными" с точки зрения победы на выборах. "С этими кандидатами демократы выиграть не могут", - отметил политолог.

Будет ли импичмент?

Коробков выразил глубокие сомнения в том, что политические оппоненты Трампа добьются успеха, пытаясь провести процедуру его импичмента. "Предполагать, что им удастся получить две третьих Сената, где республиканское большинство, это практически невероятно", - констатировал эксперт. "Что касается Палаты представителей, то тут все сложнее, надо будет смотреть на факты, которые будут выплывать. На то, как эти факты будет оспаривать Трамп, на то, что будет происходить с Байденом, потому что каждое такое обсуждение будет неизбежно бить по Байдену", - добавил он.

"Что касается того, как это все отразится на Трампе, - это еще очень большой вопрос", - отметил политолог. "Не исключено, что он сможет обратить это все в свою пользу, как это было в 1998 году, когда республиканцы увлеченно обсуждали какие-то детали жизни [42-го президента США Билла] Клинтона и пытались его утопить. Закончилось это полным разгромом Республиканской партии на промежуточных выборах. Вполне возможно, что будет тот же результат. То есть будет создаваться ощущение, что демократы занимаются какой-то мышиной возней вместо того, чтобы заниматься какими-то государственными вопросами в то время, как Трамп ведет политику", - пояснил он.

Эксперт добавил, что полностью исключать возможность импичмента все же нельзя. "Нужно допускать вероятность того, что вдруг всплывут какие-то реально скандальные факты и от Трампа отвернутся даже республиканцы", - отметил он.

Виртуальная реальность СМИ США

Политолог отметил, что многие из ведущих американских СМИ поддерживают демократов и пытаются минимизировать ущерб для Байдена. "Это, конечно, смягчит удар, но не ликвидирует его", - отметил эксперт. "Все эти элитные органы массовой информации живут в виртуальной реальности и думают, что все "покупают" их версии. Если бы это было так, то у Трампа не было бы сейчас поддержки более 90% республиканцев, - добавил политолог. - Такие СМИ, как The New York Times, CNN, The Washington Post, вызывают откровенную ненависть у более чем половины населения, а те версии, которые они предлагают, все равно не "покупаются" электоратом".

Говоря об опросах общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что Байден и другие демократы имеют хорошие шансы на победу над Трампом на предстоящих в 2020 году президентских выборах, эксперт отметил: "Это явная манипуляция цифрами. И не только демократы, а вообще американский истеблишмент, который ненавидит Трампа, загоняет себя в ту же ловушку, что и 3 года назад, когда он давал эти совершенно липовые цифры и начинал в них верить, забывая, что они являются результатом манипуляции". Коробков перед президентскими выборами 2016 года прогнозировал победу Трампа, хотя почти все опросы в США свидетельствовали о том, что республиканец проиграет.

Как подчеркнул политолог, есть лишь несколько факторов, которые могут серьезно снизить шансы действующего президента на переизбрание. "Первая переменная - это состояние экономики. Единственное, что кардинально может помочь демократам, - это начало обвального кризиса. Вот тогда, конечно, ситуация для Трампа ухудшается. Это возможно, хотя я думаю, что Трампу удастся протянуть еще год, как-то оттягивая кризис, снижая учетные ставки, делая какие-то жесты в сторону бизнеса", - сказал эксперт.

"Второе - это уход Байдена и появление какой-то альтернативы, свежей центристской фигуры", - добавил эксперт. "Вопрос в том, смогут ли демократы найти консенсус и выдвинуть какого-то другого центристского кандидата", - добавил он. Как подчеркнул эксперт, при отсутствии этих факторов "по состоянию на сегодня Трамп с легкостью обыгрывает любого из имеющихся демократических кандидатов".