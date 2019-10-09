МИД Казахстана: российский вектор остается важнейшим приоритетом в политике страны

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Одним из приоритетов внешней политики Казахстана являются отношения с Россией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Российский вектор внешней политики Казахстана остается важнейшим приоритетом. В Казахстане высоко ценят сложившийся высокий уровень отношений между нашими странами. С удовлетворением отмечаю практически отсутствие между Казахстаном и Россией неразрешимых вопросов и закрытых тем. По текущим вопросам мы всегда находим взаимоприемлемые, конструктивные решения с учетом интересов двух стран и наших народов", - сказал Тлеуберди.

Он отметил, что в ходе встречи будут обсуждены текущие вопросы казахстанско-российского сотрудничества, планы на предстоящий год и обмен мнениями по различным аспектам региональной и глобальной политики.

"В качестве главы внешнеполитического ведомства хотел бы заверить вас, что я намерен продолжить тесное взаимодействие с вами для дальнейшего укрепления и расширения союзнических отношений между нашими государствами", - подчеркнул Тлеуберди, обращаясь к Лаврову.