В ЛНР разоблачили более 450 агентов иностранных спецслужб

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) за пять лет с момента его создания разоблачили 470 агентов иностранных спецслужб и 10 групп украинских диверсантов, перекрыли более 130 каналов контрабанды товаров. Об этом сообщили в среду агентству Луганскинформцентр (ЛИЦ) в пресс-службе МГБ ЛНР в связи с юбилеем министерства, созданного 9 октября 2014 года.

"За пять лет работы доказана и пресечена разведывательная деятельность 470 агентов иностранных спецслужб, внедренных в ряды Народной милиции, органы государственной власти, правоохранительную и судебную системы, стратегические объекты промышленности ЛНР", - рассказали сотрудники пресс-службы МГБ ЛНР. Деятельность разоблаченных агентов была направлена на физическое устранение государственных и общественных деятелей, создание хаоса, атмосферы страха и безнадежности борьбы за свои права, отметили представители ведомства. Выявленные агенты занимались вербовкой жителей республики с целью использования их для ведения шпионской и иной деятельности в ущерб безопасности ЛНР.

Сотрудниками МГБ была также "пресечена деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп противника, предотвращен ряд террористических актов и диверсий на территории республики", сообщают представители МГБ ЛНР. "Одним из наиболее значимых результатов деятельности МГБ ЛНР является пресечение разведывательно-подрывной деятельности ДРГ восьмого полка специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым совершен ряд террористических актов на территории республики, а также осуществлялся сбор сведений военного и социально-экономического характера", - отметили в пресс-службе. "В рамках работы по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности выявлено свыше 300 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении МГБ ЛНР.

В ведомстве отметили, что за пять лет работы министерства его сотрудники добились высоких результатов в раскрытии должностных преступлений и ликвидации коррупционных схем, а также пресечении контрабанды. В сообщении отмечается, что за эти годы удалось перекрыть более 130 каналов контрабандного перемещения товаров и ликвидировать 70 каналов незаконных поставок наркотических средств и психотропных веществ на территорию республики.