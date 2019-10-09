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Кризис на Украине

Народная милиция ЛНР просигнализировала о готовности к разведению сил у Золотого

Украинскую сторону уведомили в полдень

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Представители Народной милиции ЛНР, прибывшие в район Золотого, чтобы начать предусмотренный минскими соглашениями отвод войск, подтвердили готовность начать процесс.

"Согласно ранее обговоренной процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12 часов 00 минут уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по разведению сил и средств", - сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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