СМИ: украинские националисты прорвали блокпост на пути к району разведения в Донбассе

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украинские националисты прорвались в среду чрез блокпост полиции и направились в сторону города Золотое, где должно было начаться разведение сил сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщило украинские издание "Страна" со ссылкой на заявление главы националистической партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого, члены которой направляются к Золотому на автомобилях.

Срыв разведения сил в Донбассе. Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

По словам Билецкого, полиция пропустила автоколонну радикалов. В то же время уже находящиеся в Золотом националисты собираются на акцию протеста против разведения сил в Донбассе.

Ранее издание "Страна" сообщало, что радикалы подошли к блокпосту в населенном пункте Кременная, однако полиция не пропустила их дальше. Издание приводило свидетельства очевидцев, распространявшиеся в соцсетях, о том, что полицейские якобы получили команду открывать огонь по тем, кто хочет прорваться через блокпост, и что правоохранители произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил в среду, что украинская сторона сорвала в среду запланированное разведение сил в районе Золотого в Донбассе.