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Кризис на Украине

МИД ЛНР подтвердил, что Киев сорвал разведение сил в Золотом

Украина поставила под угрозу возможный саммит нормандского формата, отметили в ведомстве

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) обвинило власти Украины в срыве разведения сил сторон конфликта в Донбассе, которое является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

"Несмотря на подтвержденные в Минске обязательства, Украина сорвала сегодня возобновление разведения сил и средств на участке в Золотом", - говорится в заявлении МИД ЛНР, которое опубликовало в среду агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

В документе выражается уверенность в том, что украинская сторона рано или поздно будет вынуждена подчиниться требованиям минских соглашений и выполнить прямые поручения стран нормандского формата и контактной группы. "К сожалению, на сегодняшний момент Киев саботировал выполнение этих поручений, тем самым, в том числе, поставив под угрозу возможный саммит нормандского формата", - отмечается в заявлении Министерства иностранных дел ЛНР.

Дипломатическое ведомство напомнило, что ЛНР выполнило все решения контактной группы, передав в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ исходные сведения для разведения, направив уведомление о готовности приступить к выполнению разведения за 24 часа до его начала и запустив в 12 часов в среду белую сигнальную ракету в знак готовности приступить к разведению. "К сожалению, ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало", - констатирует МИД ЛНР.

В заявлении отмечается, что еще за несколько дней до даты разведения представители украинский стороны начали опосредованно оправдывать свою неспособность выполнить собственные обязательства, в том числе придумывая фиктивные обстрелы и требуя ничем не предусмотренные для этого случая семь дней тишины, то есть отсутствия обстрелов в районе разведения.

В своем заявлении луганское министерство обвинило команду президента Украины Владимира Зеленского в том, что она продолжает блокировать разведение сил, несмотря на благополучное завершение разведения в Станице Луганской, выполнение которого Киев затягивал три года.

На последней встрече контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Разведение должно было начаться 7 октября, однако в этот день отвод войск так и не начался и был перенесен на 9 октября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему моменту разведение сил состоялось у Станицы Луганской.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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