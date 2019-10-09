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Кризис на Украине

Украинская полиция задержала двух участников акции по срыву разведения сил в Донбассе

Во время стычки один сотрудник полиции получил телесные повреждения вследствие наезда автомобиля, отметили в пресс-службе Национальной полиции страны

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники украинского полка полиции особого назначения "Миротворец" задержали на блокпосту Кременная в Луганской области двух радикалов, которые в составе организованной автомобильной колонны намеревались проехать в Золотое, где в среду было запланировано начало отвода вооруженных сил противоборствующих сторон. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

"Сотрудники полка полиции <...> остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - сказано в сообщении. Всего в составе колонны было 25 автомобилей. Во время стычки один сотрудник полиции получил телесные повреждения вследствие наезда автомобиля, ему была оказана медпомощь.

"Спецназовец осуществил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли", - заявили в полиции. В ходе инцидента был задержан водитель автомобиля, совершившего наезд на полицейского, а также еще один гражданин, который находится в розыске. Кроме того, после осмотра автомобилей были изъяты шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия.

Украинские СМИ сообщили, что после инцидента часть автомобилей все же проследовала в направлении Золотого. Радикалы направляются в место планируемого разведения сил, чтобы его сорвать.

На последней встрече Контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Тем не менее, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона вновь сорвала разведение, однако наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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