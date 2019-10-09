В Вене увидели в военной операции Турции в Сирии угрозу нового кризиса беженцев

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции в Сирии угрожает Европейскому союзу новым кризисом беженцев. Об этом заявил в среду председатель Австрийской партии свободы Норберт Хофер.

"Это угрожающая ситуация для Европы. Мы стоим перед лицом новой волны беженцев. Федеральное правительство должно начать подготовку к защите границ", - говорится в заявлении Хофера, которое распространила пресс-служба его партии.

По его мнению, боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые находятся в курдских тюрьмах, могут из-за сложившегося хаоса бежать в Европу.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции в Сирии. Как он написал на своей странице в Twitter, она называется "Источник мира". "Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС), СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) и "Даиш" (арабское наименование ИГ - прим. ТАСС)", - отметил турецкий лидер.