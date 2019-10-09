Совет Европы обеспокоен убийствами в Галле

ТАСС, 9 октября. Совет Европы (СЕ) выражает обеспокоенность в связи с нападениями в Галле, в результате которых погибли как минимум два человека. Соответствующее сообщение в среду на своей странице в Twitter опубликовал официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич очень опечалена и обеспокоена убийствами в германском Галле. Она выражает солидарность с [близкими] жертв и с властями, которые работают над тем, чтобы урегулировать ситуацию", - сказано в сообщении.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.